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Kimsesiz Türk'ün cenazesinin yakılmasını Berlin Başkonsolosluğu önledi

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu, vefat eden ve kimsesi olmayan Arife Karadağ'ın cenazesinin yakılmasını engelledi.

26 Şubat 2021 Cuma 16:13
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Kimsesiz Türk'ün cenazesinin yakılmasını Berlin Başkonsolosluğu önledi

Berlin'de bir bakımevinde kalan ve kalp krizinden 79 yaşında vefat eden Arife Karadağ'ın cenazesi, kimsesi olmadığı için bir süre morgda bekletildikten sonra krematoryuma gönderilmek istendi.

Bir Türk hasta bakıcının haber vermesi üzerine cenazeye sahip çıkan Berlin Başkonsolosluğu, Alman makamlarıyla irtibata geçerek Arife Karadağ'ın cenazesinin yakılmamasını ve İslami usullere göre defnedilmesini talep etti.

Talebi onaylayan Alman makamları, cenazenin Berlin'deki bir mezarlığa defnedilmesine karar verdi.

Cenaze 5 Mart'ta defnedilecek

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, Karadağ'ın cenaze işlemleriyle kendilerinin ilgilendiğini belirterek, "Arife Hanıma Allah rahmet eylesin. Kendisinin Almanya'da kimsesi olmadığı için cenazeye sahip çıkacak kimse bulunamamış. Durumdan bizim haberdar olmamızın ardından derhal ilgili makamlarla irtibata geçtik. Cenazenin Türkiye'ye yollanması konusunda maalesef imkan bulunamadı. O nedenle 5 Mart'ta Berlin'de defnedilmesine karar verildi" dedi.

Defin işlemlerinin Berlin Din Hizmetleri Ataşeliği tarafından yapılacağı öğrenildi.

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