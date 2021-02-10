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Kitlesel aşılama toplumdaki bulaş oranını düşürdü

Pfizer/BioNTech’in aşısıyla nüfusunun yaklaşık yüzde 70’ini aşılayan İsrail’den gelen ilk sonuçlar dünyayı umutlandırdı. Araştırmacılar, aşılamanın bireylerdeki viral yükü azalttığını ifade ederek, Covid-19’un toplumdaki iletim oranını önemli ölçüde düşürdüğünü açıkladı. Bu durum, aşılamayla toplumda sürü bağışıklığı sağlanabileceğinin ve pandemi öncesi hayata dönülebileceğinin önemli bir işareti olarak görülüyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:59
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Kitlesel aşılama toplumdaki bulaş oranını düşürdü

Bloomberg tarafından toplanan verilere göre şimdiye kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 73 ülkede 138 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Küresel olarak uygulanan corona virus aşılarının şiddetli hastalığı azaltmada çarpıcı bir etkisi olduğuna dair birçok kanıt bulunuyor.

Ancak, büyük bir soru cevapsız kalıyor: aşılar virüsün insanlar arasında bulaşmasını  engelleyebilir mi? Nüfusunun yüzde 67’sini aşılayan İsrail’den gelen ilk sonuçlara göre bu sorunun yanıtı “Evet”.

MUTASYONLARIN ORTAYA AÇIKIŞINI ÖNLEMEK İÇİN TEK YOL 

Bilim insanları, kitlesel aşılamanın; daha fazla mutasyonun ortaya çıkmasının önlemek ve sürü bağışıklığına ulaşmanın tek yolu olduğunu düşünüyor.  Aşının bulaşma üzerindeki etkisini değerlendirmek için İsrailli araştırmacılar, 1 Aralık ile 30 Ocak arasında Covid-19 teşhisi konan 16 bin 297 kişiden gelen verileri değerlendirdi. Daha sonra 60 yaş üstü ve 40 ile 60 yaş arası kişilerden gelen veriler karşılaştırıldı.

COVİD-19'LU KİŞİLERİN VİRAL YÜKÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

İsrail’in aşılama  programı 20 Aralık’ta başladı. Ocak ayının sonunda yapılan değerlendirme sırasında, genç grubun yaklaşık yüzde 25'ininin, 60 yaş üstü kişilerin ise yüzde 75'inden fazlasının aşının ilk dozunu yaptırdığı belirtildi. Araştırmanın baş yazarı Yaniv Erlich, beklendiği gibi, Ocak ayının son iki haftasında 60 yaş üstü bireyler için viral yükte 40 ila 60 yaş grubuna kıyasla istatistiksel olarak önemli bir düşüş kaydettiğini belirtti.

Araştırmacılar, ilk dozun viral yükün azaltılması üzerindeki etkisini tahmin etmek için mevcut demografik verileri ve aşılama oranlarını kullandı ve virüs için pozitif test yapan kişilerde aşının viral yükü 1,6 ila 20 kat azalttığını hesapladı.

Öte yandan, Erlich, yapılan çalışmanın henüz başlangıç aşamasında olduğu konusunda uyararak,  "Aşılamayı takiben Covid-19’a yakalanırsanız, muhtemelen hastalığı ortalama olarak daha az sayıda insana bulaştıracaksınız" ifadelerini kulllandı.

Geçen hafta, İngiltere'de yapılan farklı bir araştırma da  Covid-19'a karşı geliştirilen Oxford/AstraZeneca aşısının corona virüsü başkalarına bulaştırma riskini yüzde 67 oranında azalttığı açıklanmıştı.

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