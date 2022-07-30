Kız arkadaşınızı mutlu etmenin yolları

Bir ilişkide, onu nasıl mutlu edeceğini bilen tek kişi sensin. İlişkinizde başarılı olmak istiyorsanız, sevgilinizi nasıl mutlu edeceğinizi anlamak çok önemlidir. Ve partnerinizin onları mutlu edecek şeyler yapmanızı istemesini beklemeyin. Bunun yerine, kız arkadaşınızı mutlu etmenin yollarını bulmak sizin sorumluluğunuzdadır. İşte işinize yarayacak ipuçları...

Kız arkadaşınızı nasıl mutlu edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız, birbirinizin hayatını nasıl daha sorunsuz ve daha rahat yaşayacağınızı öğrenmelisiniz.

Kızınızı memnun etmek veya onu neşeli tutmak her zaman çok pahalı veya zor değildir. Bir partner olarak, bir kız arkadaşını mutlu etmek ve yanında rahat hissetmek için ona ne söyleyeceğinizi bilmelisiniz

KIZ ARKADAŞINIZI NASIL MUTLU EDERSİNİz?

Bir kızı nasıl mutlu edeceğinizi merak ediyorsanız, hayatınızdaki kadının ihtiyaç ve isteklerini anlamak son derece önemlidir.

Partnerinize karşı arkadaşça ve düşünceli olmak, herhangi bir ilişkide esastır.

Sizi mutlu eden ve kendinizin en iyi versiyonu olmanıza yardımcı olan bir ilişki içinde olmak istiyorsunuz.

Araştırmalar, kadınların, özellikle uzun vadeli bir ilişki için bilgili bir eş isteyebileceğini gösteriyor.

Onu tatmin eden ve mutlu olmasını sağlamaya çalışan bir erkek, zamanını birlikte geçirmeyi seçeceği kişi olacaktır.

Kız arkadaşınızı mutlu etmek için bu yazıyı okuyorsanız, bu güzel haber; ilk adımı atmışsınız demektir.

O ANLATSIZ, SİZ DİNLEYİN

Bir kızı nasıl özel hissettireceğini analiz etmenin basit bir formülü, dikkatini ona vermek ve onu açık kulaklarla dinlemektir.

Kız arkadaşımı nasıl mutlu edeceğimin listesi büyük ölçüde onu dinlemeye bağlıdır. Bazen sizin çözüm üretmenizi istemez, onu yalnızca gerçek bir özen ve ilgiyle dinlemenizi ister.

SIRADIŞI OLUN

Ona her yıl aldığınız ana akım hediyeleri vermeyi düşünüyorsanız, er ya da geç onun için daha az heyecan verici olacaksınız. Bir kızı neyin mutlu ettiğini bilmek istiyorsanız, cevap “iyi bir sürpriz!” olacaktır.

Sıra dışı, sıra dışı hediyelerle onu şaşırtın. Eve onun için güzel bir buket çiçekle, gece için biraz şekerle ve bunun gibi şeylerle gel. Herhangi bir özel durum için beklemeyin!

ARKADAŞLARINA KARŞI İYİ OL

Kız arkadaşınızla uzun süreli bir ilişkiye devam etmeyi mi planlıyorsunuz?

Arkadaşlarını ve günlük hayatında sahip olduğu insanları tanıyın.

Güçlü bir kişilik ve etrafındaki herkesin oylarını alma şansı oluşturmak için çaba gösterin.

İLGİ ALANLARINI DESTEKLEYİN

Bir kızı nasıl mutlu edeceğinizi bilmeniz için size temel bir ipucu verelim. Geçmişte onları görmezden gelmiş olsanız bile, onun çıkarlarını besleyin.

Onun ilgi alanlarına ve hobilerine katılmaya başlamanız gerekmez; onu kabullenmeli, saygı göstermeli ve tutkusuna önem vermelisiniz.

Karşılıklı anlayış ve takdir, bir ilişkinin başarısının anahtarıdır, bu yüzden onu görmezden gelmeyi bırakmanın ve hobilerine biraz şefkat göstermeye başlamanın zamanı geldi. Eşit derecede hevesli olmak bağlantıyı güçlendirir.

EV İŞLERİ ONUN GÖREVİ DEĞİL

İkiniz birlikte yaşıyorsanız, evin bakımında üzerinize düşeni yapmanız çok önemlidir. Evinizi temiz ve huzurlu tutmak her iki ortağın da görevidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek için de bir ilk adımdır.

Onu mutlu etmek nasıl? Onunla eşleşin ve ev işlerini eşit olarak yapın.

ZAMANINIZI YÖNETİN

Bir kızı mutlu etmek için en çok vurgulanan şeylerden biri, bir ilişkiniz olduğunda eşinizle yatakta film izleyerek güzel bir hafta sonu geçirmenin iyi hissettirdiğidir.

Boş zamanınızı onunla geçirmenin en iyi yolunu ortaya çıkarmayı hedefliyorsanız, bu yardımcı olacaktır.

KENDİNİZE BAKIN

Kız arkadaşını nasıl mutlu edeceğini bilmek ister misin?

Kadınlar bakımlı erkeklerden hoşlanır, yakışıklı ve bakımlı erkekleri tercih ederler.

Düzenli sakal, güzel giysiler ve hoş bir koku gibi küçük şeyler oyununuzu canlandırabilir. Hijyeninize de dikkat etmeniz ve yaşam alanınızın bakımlı olmasını sağlamanız, iyi bir izlenim bırakmanız için yardımcı olacaktır.

Bir kız arkadaşı nasıl mutlu edilir? Seni kaybetmek istemeyeceği şekilde kendine bak. Kendini iyi yönet ki tek düşündüğü olabilesiniz.

ONA NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU SORUN

Bir kızı nasıl mutlu edeceğinizi öğrenmenin doğrudan ve etkili bir yolu, ona ne istediğini veya arzu ettiğini doğrudan sormaktır.

Cevabı aldıktan sonra, ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için çaba gösterebilirsiniz.

Tahmin, bir kızı mutlu eden şeyler hakkında yapabileceğiniz yanlış varsayımlara dayalı hatalara yol açabilir. Bu, siz ve kız arkadaşınız arasında sürtüşmelere ve hayal kırıklıklarına neden olabilir.

SAVUNMASIZ OLUN

Araştırmalar , ilişkilerdeki kırılganlığın çiftlerin paylaştığı yakınlığı artırdığını gösteriyor.

Kalbinize yakın olan şeyleri açıklayarak kız arkadaşınızı nasıl mutlu edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Partnerinizin ona güvendiğinizi bilmesine yardımcı olacak ve onun size daha fazla güvenmesini sağlayacaktır.

ONA YER AÇIN

Partnerinize sağlıklı bir zihin durumunda kalması için gereken zamanı ayırmazsanız, ilişkiler sinir bozucu olabilir.

Bir kızı nasıl mutlu edeceğinizi öğrenmenin mükemmel bir yolu, kendi başına veya insanlarla biraz zaman geçirmek istediğinde ona yer açmaktır.

Her anınızı onunla geçirmek isteyebilirsiniz, ancak ona yer açmak, kendini daha rahat hissettiği için genel ilişkinizi daha iyi hale getirmenize yardımcı olabilir.

İLTİFAT EDİN

İltifatlar, eşinizin güzel yüzüne bir gülümseme getirmenin doğrudan bir yoludur.

Görünüşü, kişiliği ve yetenekleriyle ilgili iltifatlar, güvenini artırmaya yardımcı olabilir ve gününe biraz pozitiflik katabilir.

FİZİKSEL YAKINLIĞI SAĞLAYIN

Bazen bir kızı nasıl mutlu edeceğinizi öğrenmek, kız arkadaşınızın elini tutmayı, omzuna hafifçe dokunmayı veya yanağını okşamayı içerir.

Küçük fiziksel yakınlık jestleri, bir kişinin gününe sıcaklık katabilir ve sevildiğini ve size bağlı olduğunu hissettirebilir.

SORUNLARINI YOK SAYMAYIN

Çatışmalar sizi korkutuyor mu? Bir kızı nasıl mutlu edeceğinizi öğrenmekle ilgileniyorsanız, onları görmezden gelmek yerine onlarla yüzleşin.

Sorunları çözme yeteneği ve arzusu, sevgilinize, zamanla çürüyen hiçbir yanlış anlama ve çözülmemiş sorun olmadığından emin olmak, ilgilendiğinizi bilmesini sağlayacaktır.

CİNSEL İSTEKLERİNİ GERÇEKTEN ANLAMAYI DENEYİN

Onu nasıl mutlu edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız, cinsel isteklerini ve onu yatakta nasıl şımartacağınızı anlamak için zaman ayırın.

Bunu muhteşem yaptığınızı varsaymaktan vazgeçin.

Ona cinsel olarak nelerden hoşlandığını sorun ve cinsel tercihlerini de gözlemleyin. Ön sevişmeye biraz zaman ayırın ve sizinle yataktayken iyi bir deneyim yaşamasını sağlayın.

BUNU BASKI UNSURU HALİNE GETİRMEYİN

Kız arkadaşını mutlu edecek şeyler, onunla aranızdaki tüm cinsel deneyimler için onun tüm kalbiyle rızasını aramayı içerir.

İstediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde seks yapma baskısı veya beklentisi, onun stresini ve kızgınlığını ekleyebilirsiniz.

Oysa sizin onun arzularına ve sınırlarına değer verdiğinizi ve saygı duyduğunuzu gördüğünde, bu onun sevildiğini ve saygı duyulduğunu hissetmesini sağlayacaktır.

UZUN BİR YOLCULUĞA ÇIKIN

Uzun yolculuklar, yoğun bir günün ardından ruh halinizi yükseltebilir ve stresinizi uzaklaştırabilir. Bunun için plan yapmanıza veya bunun gerçekleşmesi için çok fazla zaman ve çaba harcamanıza gerek yok.

Kız arkadaşınız zor bir gün geçiriyorsa ve onu mutlu etmenin yollarını arıyorsanız, uzun bir yolculuk onun yüzündeki gülümsemeyi geri getirebilir.

SÜPRİZ BİR KAÇAMAK

Hafta sonu geliyor mu? Neden hayatındaki kadın için bir hafta sonu kaçamağı planlamıyorsun?

Bir hafta sonu kaçamağı aynı anda hem romantik hem de iyileştirici olabilir.

Kız arkadaşını, ona endişelerini unutması ve yeni çevrenin büyüsünün tadını çıkarması için bir yol sunacakmış gibi mutlu edecek.

LEZZETLİ BİR ŞEYLER HAZIRLAYIN

Bir kızı nasıl mutlu edeceğinizi öğrenmenin yollarını mı arıyorsunuz? Mutfağa girin ve sevgilinizin en sevdiği yemeği onun için yapın.

Kim iyi bir yemekten hoşlanmaz?

Yemek, kız arkadaşını mutlu etmenin basit ama etkili bir yoludur. Yatırımınızı ve onu mutlu etme arzunuzu gösterir. Ve gerçekten yapabileceğinizi gösteriyor.

SEVİMLİ KÜÇÜK NOTLAR VERİN

Bazen ona aşk notları bırakmak gibi küçük jestler, hayatınızın bir parçası olan kızları şımartmanıza yardımcı olabilir.

Rastgele yerlerde keşfetmesi için sevimli küçük mesajlar bırakarak kız arkadaşınızı mutlu edebilirsiniz. Bu, kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir kız için yapılacak tatlı şeylerden biridir.

Bir kızı metinle nasıl mutlu edeceğinizi öğrenmeye çalışıyorsanız, küçük küçük sevgi veya takdir mesajları cevap olabilir.

BONUS: ONA ANLAMADIĞINIZ BİR KONUDA YARDIM EDİN

Mümkün olduğu kadar büyük ve küçük şekillerde ona yardım etmek için zaman ayırın.

Size güvenebileceğini göstererek, ona derinden değer verdiğinizi ve size güvenebileceğini bilmesini sağlayabilirsiniz. Bu, bir kızı nasıl mutlu edeceğinizi öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır.