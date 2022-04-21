Kızımın adını 3 kere değiştirdim çünkü…

İskoçyalı bir çift, üçüncü çocuklarının ismine kara vermekte çok zorlandıklarını belirttiler. İlk iki çocuklarına isim koyarken hızlıca ve net bir şekilde karar verdiklerini belirten çift, bir kız olan üçüncü bebeklerinde çok zorlandıkları ve kızlarının ismini tam 3 kez değiştirdiklerini belirtti.

Daha önce Mia ve Mimi isimlerini verdikleri kızlarının adı şimdi Clodagh. Oldukça popüler olan geleneksel bir isim ve İrlanda mirasına saygı duyuyor. Çift bu ismin kızları için mükemmel olduğunu düşündüklerini belirtti.

ÖZEL HİSSETTİRMEDİ

İki oğluna daha geleneksel bir isim veren Aoife, bu kez daha modern bir isim istediğine kara verdi ve Mia’yı seçti. Ancak isminin kayda geçmesi için gereken 21 günlük sürecin bitmesini beklerken bu ismin kızının kişiliğine uymayacağını düşündü ve birçok yerde bu ismi görünce ona özel hissettirmedi. Bu yüzden Mia’ya Mimi ismini verdiler. Bir ay boyunca bu ismi deneseler de Aoife bu adı da kızının görüntüsü ve kişiliğiyle bağdaştıramadı.

''ZOR BİR ŞEY''

Çift yine de vazgeçmedi ve sosyal medyada kızlarının yeni ismini duyurdu. Şimdi herkes ona ‘Clodagh’ ismiyle sesleniyor ve oldukça seviliyor. Anne Aoife, isim seçmenin ne kadar zor bir iş olduğuna dikkat çekti ve ebeveynlerin çocuklarının adını değiştirmekten korkmaması gerektiğine inandığını söyledi.