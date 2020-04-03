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KKTC Londra Temsilciliği: “Artık başvurular kabul edilmeyecek”

7 ve 8 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Londra-Ercan uçuşlarına yerler doldu.

03 Nisan 2020 Cuma 23:21
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KKTC Londra Temsilciliği: “Artık başvurular kabul edilmeyecek”

7 ve 8 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Londra-Ercan uçuşlarına yerler doldu. KKTC Londra Temsilcili, iki uçuş içinde yerlerin dolduğunu belirterek başvuru kabul edilmeyeceğini açıkladı.

KKTC Londra Temsilciliği’nin açıklaması şöyle:

Öğrenim, sağlık ve benzeri zorunlu bir nedenle İngiltere’de bulunan vatandaşlarımız listeye yazılmış oldukları sıraya göre uçuş listesine eklenmektedir.

Şu anda iki uçuş için de listeler dolmuş olup, yedek listeye geçilmiştir. Bu nedenle, artık başvuru kabul edilmeyecektir.

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KKTCLondraKoronavirüsCoronavirüs
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