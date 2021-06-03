Koalisyon hükümeti kuruldu

İsrail'de 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarı sona erdi. 8 parti bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurdu.

İsrail’in yeni hükümetinde başbakanlık görevi koalisyon ortakları Naftali Bennett ve Yair Lapid arasında 2’şer yıl dönüşümlü olarak yapılacak.

İlk olarak, Netanyahu’nun başbakanlık koltuğunu Naftali Bennett’e devretmesi bekleniyor.

Naftali Bennett aşırı sağcı politikaları ve Filistin karşıtlığı ile biliniyor. Bennet daha önce Netanyahu ile koalisyon ortaklığı da yapmıştı.

Yair Lapid ise İsrail’de Netanyahu karşıtı muhalefetin başını çeken isim olarak biliniyor.