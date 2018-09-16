Kocası ve sevgilisiyle birlikte yaşıyor!

İşte dünyanın en tuhaf ailesi! ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Kori Baker, sevgilisi ve kocasıyla aynı evi paylaşıyor.

27 yaşındaki Kori Baker ve 28 yaşındaki kocası Stephen Pape 10 yıldır birlikte. Çiftin Payson ve Hadlee adlı iki çocukları var.

Kori Baker, Instagram üzerinden Katarina Kearns ile tanışıp görüşmee başladı, ardından onu kocası Stephen ile de tanıştırdı.

Birlikte çok iyi anlaşan üçlü aşklarını paylaşmaya ve Katarina'yı da ailelerine davet etmeye karar verdi.

Katarina artık Kori ve Stephen'in iki çocuğuna annelik de yapıyor. Aynı evi paylaşan üçlü, kendilerini bir "kabile" olarak görüyor ve "Pozitif, sevgi dolu ve eğlenceli insanlarız" diyor.