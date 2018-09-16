Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl davranmalı?
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl...
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları...
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

Kocası ve sevgilisiyle birlikte yaşıyor!

27 yaşındaki Kori Baker adlı genç kadın, Instagram'dan tanıştığı sevgilisi ve kocasıyla aynı evde yaşıyor

16 Eylül 2018 Pazar 11:52
Kocası ve sevgilisiyle birlikte yaşıyor!

İşte dünyanın en tuhaf ailesi! ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Kori Baker, sevgilisi ve kocasıyla aynı evi paylaşıyor.

27 yaşındaki Kori Baker ve 28 yaşındaki kocası Stephen Pape 10 yıldır birlikte. Çiftin Payson ve Hadlee adlı iki çocukları var.

Kori Baker, Instagram üzerinden Katarina Kearns ile tanışıp görüşmee başladı, ardından onu kocası Stephen ile de tanıştırdı.

Birlikte çok iyi anlaşan üçlü aşklarını paylaşmaya ve Katarina'yı da ailelerine davet etmeye karar verdi.

Katarina artık Kori ve Stephen'in iki çocuğuna annelik de yapıyor. Aynı evi paylaşan üçlü, kendilerini bir "kabile" olarak görüyor ve "Pozitif, sevgi dolu ve eğlenceli insanlarız" diyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koalisyon ortağı CSU Bavyera'daki seçimlere hazırlanıyor
Koalisyon ortağı CSU Bavyera'daki seçimlere hazırlanıyor
OECD'den 2008 finansal krizi itirafı
OECD'den 2008 finansal krizi itirafı
İbadi'den geri çekilme sinyali
İbadi'den geri çekilme sinyali

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim