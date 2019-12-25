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Kolombiya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden 20 dakika sonra 5,7 ve 3,8 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar oluştu.

25 Aralık 2019 Çarşamba 09:42
Kolombiya’da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya Jeoloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.03’te Bogota’nın güneyindeki Meta yönetim bölgesi kırsalında 6,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremden 20 dakika sonra 5,7 ve 3,8 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar oluştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,0 olarak duyurdu ve 10 kilometre derinde meydana geldiğini açıkladı.

Bogota’nın yanı sıra birçok bölgede hissedilen, ölen ve yaralananın olmadığı deprem nedeniyle özellikle Bogota’da birçok kişi bulundukları binalardan çıkarak toplanma alanlarına yöneldi.

(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
DepremKolombiya
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