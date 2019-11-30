Kolombiya’daki protestolar 9. günü geride bıraktı

Hükümet karşıtı protestolarda 9. günü geride bırakan Kolombiya’da 3 gazeteci kısa süreliğine gözaltına alındı. Taraflarla iletişim kurmayı deneyen hükümetin başlattığı Büyük Ulusal Diyalog girişiminde 5. buluşma gerçekleştirildi.

Kolombiya’da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam uygulanmadığı iddiaları, toplum liderlerine yönelik suikastlerin devam etmesi gibi nedenlerin halkta oluşturduğu hoşnutsuzluğun yanı sıra hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında 21 – 27 Kasım’da ilan edilen genel grevler çerçevesindeki gösteriler devam ediyor.

Grevlerin örgütleyicisi sendika, STK ve öğrencilerle anlaşamayan hükümet ise Büyük Ulusal Diyalog adıyla başlattığı denemeyle farklı taraflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Sokağın en önemli aktörü öğrenciler, protesto dalgasının 9. gününde de başkent Bogota’nın yanı sıra ülkenin birçok önemli kentlerinde gösterilere devam etti.

Davul ve trompet çalan grupların önceki gün düzenlediği gösterilerde herhangi bir olay yaşanmayan Bogota, ülkenin kırsal kesiminden gelen yerli grupla birleşen Ulusal Üniversite öğrencilerinin kent merkezindeki tarihi Bolivar Meydanı’nda sona eren yürüyüşüne ev sahipliği yaptı.

Şehrin orta kısmındaki kampüsten yola çıkan birkaç yüz kişilik gösterici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç gösterici Dilan Mauricio Cruz’un geçen hafta cumartesi günü polis müdahalesi ile ağır yaralandığı bölgede anma töreni düzenledi. Yağmur nedeniyle bir kısmı yürüyüşe devam etmeyen grup, Bolivar Meydanı’na ulaşmasının ardından dağıldı.

Ülkenin kuzeyinde Karayip Denizi kıyısındaki şehir Barranquilla’daki yürüyüşte ise Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri, kentin en önemli gazetesi El Heraldo’nun 3 muhabirini birkaç saatliğine gözaltına aldı. Sosyal medyaya yansıyan ve olay anında çekildiği iddia edilen görüntülerde bir gazetecinin gözaltı sırasında polis tarafından darbedildiği görüldü.

(BRT/TRT)