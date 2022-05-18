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Koltukta uyurken kendini uyuşturucu kartelinin kazdığı tünelde buldu

Meksika’nın Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan’da yaşayan bir adam evindeki koltukta uyurken kendini bir çukurun içinde buldu. Evinin altında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı bir tünel vardı ve o çökmüştü!

18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:38
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Koltukta uyurken kendini uyuşturucu kartelinin kazdığı tünelde buldu

Martin Rios (26), 10 Mayıs’ta, saat 04:00’te büyük bir gürültüyle uykusundan uyandı ve kendisini karanlık bir çukurda buldu. Annesi ve iki kuzeni yanına koştuğunda evin altında Sinaloa kartelinin inşa etiğini düşündükleri bir tünel olduğunu fark etti.

Dün, Vice World News’a konuşan ve, ”Rüyada düşüyorum sandım ama rüya değilmiş” diyen Rios, 3 metre derinlikteki çukurdan ufak tefek yaralar ve çiziklerle kurtuldu.

Rios, şaşkınlığını üzerinden atmaya çalışırken inceleme yapan uzmanlar ve polis ekipleri ‘narkotünel’in 10 yıl önce yakınlardaki başka bir evden başlanarak kazıldığını ve düzgün bir şekilde kapatılmadığı veya toprakla doldurulmadığı için çökmeye neden olduğunu söyledi. Tünel sadece Rios’un değil bölgedeki sekiz evin altında uzanıyordu ve bazılarında hasar oluşmuştu.

Rios şunları söyledi: ”Evimizin altında tünel olduğunu bilmiyorduk. Ben lisedeyken polisin gelip köpeklerle tünelin başlangıç noktası olan evde arama yaptığını anımsıyorum ama bir tünelin varlığında bahsetmemişlerdi.”

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador konuyla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yapılmasını istedi.

Sinaloa karteli tünelleri hem kaçakçılık hem de üyelerinin kaçması amacıyla kullanıyor. Kartelin lideri Joaquin Guzman, 2015’de Meksika’da tutukluyken cezaevinden duş aldığı yerden başlayarak kazılan tünelden kaçmıştı. 2019’da bir baskın sırasında polis ve ordudan bir kez daha tünel aracılığıyla kaçmayı başarmış ve sonunda yakalanmıştı.

ABD’de yargılanan ‘El Chapo’ (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

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