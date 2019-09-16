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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola’dan ölümler sürüyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC), geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında şu ana kadar bin 984 kişi hayatını kaybetti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:47
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola’dan ölümler sürüyor

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, 3 bin 128 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 3 bin 17 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Verilerde, Eboladan bin 984 kişinin yaşamını yitirdiği, 111 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen eboladan kaynaklandığı bilgisine yer verildi.

Yapılan tedaviyle Ebola virüsü taşıyan 948 kişi sağlığına kavuşurken, 85 hastanın ise tedavisi sürüyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünce, geçen ağustosta Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yapılan araştırmada, KDC’deki yaklaşık 700 Ebola virüsü taşıyan hastaya “REGN-EB3”, “mAb114”, “ZMapp” ve “Remdesivir” isimli ilaçların uygulanarak, vakaların yüzde 94’ünde tedaviye olumlu yanıt alındığı duyurulmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara ve KDC’nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC’deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

(BRT/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’Ebola
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