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Kontrolden çıkan Çin roketi nereye düşebileceği açıklandı

08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:50
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Kontrolden çıkan Çin roketi nereye düşebileceği açıklandı

Çin’in kontrolden çıkan roketi yörüngede kontrolsüz düşüşünü sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceğini açıkladı.

Çin’in 29 Nisan’da uzaya gönderdiği roketin dünyada yol açtığı endişe devam ediyor.

Uzay istasyonu için yollanan ve ilk modülü taşıyan roket kontrolden çıkmasının ardından yörüngedeki düşüşünü sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, roketin yarın sabah erken saatlerde Türkmenistan'da bir çöle düşebileceği belirtildi.

Çin'den ilk açıklama

Kontrolden çıkan rokete ilişkin Çin, sessizliğini bozarak, roketin bir tehlike oluşturmadığını savunmuştu.

Çin roketine ilişkin Pekin'den açıklama geldi.

Roket parçalarının büyük bölümünün düşüş sırasında yanacağı, roketin bir zarara sebep olma ihtimalinin de çok az olduğu öne sürülmüştü. 

Anahtar Kelimeler:
ÇinRoketKontrolden çıkan RoketTürkmenistan
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