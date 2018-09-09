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Köpek balıkları vejetaryen olabiliyor

Bazı köpek balıklarının vejetaryen olarak da yaşamlarını sürdürebildikleri keşfedildi.

09 Eylül 2018 Pazar 15:38
Köpek balıkları vejetaryen olabiliyor

Bazı köpek balıklarının vejetaryen olarak da yaşamlarını sürdürebildikleri keşfedildi.

Fox News'in haberine göre, Kaliforniya'daki Irvine ve Florida Uluslararası üniversitelerinden araştırmacılar, çekiç kafalı köpek balıklarının vejetaryen olarak da yaşayabildiklerini tespit etti.

Çekiç kafalı 3 köpek balığının 3 hafta boyunca sadece yosunla beslendiği araştırmada, etobur sindirim sistemine sahip olduğu bilinen köpek balıklarının bitkileri de sindirebildiği ortaya çıktı.

Bitkiyle beslenen çekiç kafalı köpek balıklarının kilo aldığına işaret eden araştırmacılar, bitkilerin de bu tür köpek balıklarında besin değerine dönüşebildiğini belirledi.

Araştırmacı grubundan Samantha Leigh, çekiç kafalı köpek balıklarının etobur olarak bilindiklerini ancak sindirim sistemlerinin bitki tüketimine de uygun olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Yapılan tespitin, diğer köpek balıklarının da bitki ile beslenebileceği fikrine ışık tutacağı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Köpek BalıklarıVejetaryenDünyaHaberKKTC
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