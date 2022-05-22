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Korkutan açıklama: "Endişelenmeliyiz"

ABD Başkanı Biden, ABD ve Avrupa'da görülen maymun çiçeği virüsünün "herkesin endişelenmesi gereken bir şey" olduğunu söyledi.

22 Mayıs 2022 Pazar 15:58
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Korkutan açıklama: "Endişelenmeliyiz"

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'nde basına yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsüne dair "Yayılması durumunda sonuç doğuracak olması endişelendiricidir" dedi.

Virüsün ne seviyede yayıldığına ilişkin kendisine henüz bilgi verilmediğini aktaran Biden, yine de herkesin "endişelenmesi gereken bir şey" olduğunu kaydetti.

Biden, virüse karşı etkili aşı çalışmalarına başlandığını belirtti.

New York Sağlık Departmanı, 19 Mayıs'ta eyalet sınırlarında ilk defa bir kişide, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen maymun çiçeği virüsüne rastlandığını duyurmuştu.

ŞİMDİYE KADAR 80 VAKA GÖRÜLDÜ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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