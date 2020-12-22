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Kosova'da hükümet düştü

Kosova'da, hükümete güven oylamasında bir milletvekilinin oyu geçersiz sayılınca haziran ayında kurulan Avdullah Hoti hükümeti düştü. Ülkede yeniden seçime gidilecek.

22 Aralık 2020 Salı 14:50
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Kosova'da hükümet düştü

15 aylık hapis cezası kesinleşmiş bir milletvekilinin hükümeti kurmak için kullandığı oy geçersiz sayıldı.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı ile, haziran ayındaki güven oylamasında bir oy farkla kurulan hükümet düştü.

Ülkede 40 gün içinde seçime gidilmesi bekleniyor.

Meclis Başkan Vekili partilerle görüşecek

Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin 5 Kasım’daki istifasının ardından Cumhurbaşkanlığına, Meclis Başkanı Vjosa Osmani vekalet ediyor.

Osmani, seçim tarihini belirlemek amacıyla ülkedeki siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek.  

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