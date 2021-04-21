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Kosova'da keşfedilen yeni böcek türüne corona virüs adı verildi

Kosova’nın İpek şehrindeki Bjeshket e Nemuna milli parkında çalışma yapan Priştine Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Profesör Halil Ibrahimi, keşfettiği yeni böcek türüne corona virüs adını verdiğini açıkladı. Ibrahimi, ‘Covid-19 pandemisinin çalışmalarını tamamlamasına yardımcı olduğu için’ bu ismi verdiğini söyledi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 11:18
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Kosova'da keşfedilen yeni böcek türüne corona virüs adı verildi

Kosova’da yapılan araştırmada yeni bir böcek türü keşfedildi.

Çalışmayı gerçekleştiren Priştine Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Profesör Halil Ibrahimiböceğe corona virüs adı verildiğini açıkladı.

Yıllardır İpek şehrindeki Bjeshket e Nemuna milli parkında böcekler üzerine çalışma gerçekleştiren Halil Ibrahimi, Covid-19 pandemisi sayesinde çalışmasını tamamlayabildiğini belirtirken, bu sebepten keşfedilen yeni türe corona virüs adı verildiğini belirtti.

DENİZ SEVİYESİNDEN 2 BİN METRE YÜKSEKTE YAŞIYOR

Başkent Priştine'nin 120 km batısında yer alan milli parktan topladığı türleri inceleyen Ibrahimi, içlerinden bir türün daha önce görülmemiş bir tür olduğunu belirtirken, yeni keşfedilen tür ile ilgili, “Oldukça küçük ve farklı bir habitatta, açık, yüksek rakımlı bölgelerde, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yüksekte yaşadığını tespit ettik” ifadelerini kullandı.

Keşfedilen türe “Potamophylax corona virüs” adının verildiğini bildiren Profesör Halil Ibrahimi, pandemi dönemindeki sessizliğe ve durgunluğa vurgu yaparak "Böcek corona virüs, keşfedildiği dönemdeki en canlı şeydi" dedi.

Son Güncelleme: 21.04.2021 11:36
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