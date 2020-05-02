Kovid-19 yerine hamilelik testi satmaya çalışırken yakalandı

Dünya genelinde 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan virüs salgını devam ediyor.

Ancak, bazıları hastalığı kullanarak dolandırıcılık peşinde!

Son olarak, İngiltere'de Kovid-19 testi yerine hamilelik testi satarken yakalandı.

Olay her gün yüzlerce kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği başkent Londra'da yaşandı.

Test kiti almak isteyen bir kişi Cardiff kentinden biriyle bağlantıya geçti.

4 saatlik bir yolculuğun ardından adamla buluşan alıcı, kutunun içindeki testleri kontrol etmek istedi.

Ancak, kutuda Kovid-19 test kiti yerine, hamilelik testi ile karşılaştı.

Hayatını şokunu yaşayan şahıs, satıcıyla tartışmaya başladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ülkede daha önce de sahte test kitleri satılmaya çalışılmış, bazı dolandırıcılar bu satışlardan milyonlarca sterlin kazanmışlardı.

İngiliz yetkililer bu olay üzerine halkı uyararak testlerin sadece hastanelerde yapıldığını tekrar duyurdu.