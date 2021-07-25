'Kovid'den korkup kaçmayın' diyen İngiltere Sağlık Bakanı özür diledi

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in halkı aşı olmaya çağırırken yaptığı gaf tartışma yarattı. Kendisi de Kovid geçiren Javid "Bu virüsten korkup kaçmak yerine onunla birlikte yaşamayı öğrenirken, lütfen eğer hâlâ olmadıysanız aşı oblun" deyince, koronadan ölenlere hakaret ettiği gerekçesiyle şimşekleri üzerine çekti.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre; Javid, tepkilerin ardından söz konusu Twitter paylaşımını silerek özür diledi. 'Korkup kaçmak' ifadelerini kullandığı paylaşımı sildiğini belirten Javid, "Aşıların bir toplum olarak savaşmakta bize sağladığı yardıma duyduğum minnettarlığı ifade ediyordum ama yanlış bir sözcük seçtim ve içtenlikle özür dilerim. Birçokları gibi ben de bu korkunç virüs yüzünden sevdiklerimi kaybettim ve etkisini asla küçük görmem" ifadelerini kullandı.

'İnsanları nasıl aşağılarsınız?'

Dünyanın en yüksek Kovid ölüm oranlarından birine sahip olan ülkede, Javid'e en sert tepkilerden biri muhalefetteki İşçi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner'dan gelmişti. Rayner, 'korkup kaçmak' ifadelerini eleştirerek "Bu virüsten 127 bin kişi öldü. Sizin hükümetinizin felaket hataları olmasaydı, on binlercesi hâlâ burada olabilirdi. Nasıl olur da insanları kendilerini ve ailelerini güvende tutmabya çalıştıkları için aşağılarsınız?" demişti.

İşçi Partili David Lammy de, "Sizin hükümetinizin gözetiminde 129 bin Britanyalı öldü. İnsanları kendilerini ve ailelerini güvende tutmak istedikleri için aşağılamayın" ifadelerini kullandı.

'Özür borçlu'

Liberal Demokratlar ise riskli grupta oldukları için hayatları normalleşemeyen kişiler için Javid'den özür talep etmişti. Partinin sözcüsü Munira Wilson, binlerce kişi hâlâ hastanede yatarken bakanın sözlerinin 'dehşet verici olduğunu' belirterek, "Dikkatsiz sözleriyle, başkalarını korumak için kurallara uyan ve evde kalan her bir erkeğe, kadına ve çocuğa hakaret etti. Onların hepsine, özellikle de kendisini koruyanlara bir özür borçlu" ifadelerini kullanmıştı.

'Sevdiklerimiz korkak oldukları için mi öldü?'

İngiltere'de yakınlarını Kovid nedeniyle kaybeden kişilerin hükümete karşı adalet arayışı için bir dernek kuran Jo Goodman da, sağlık bakanının açıklamalarının birçok düzeyde duyarsız olduğunu söyledi. Goodman, "Sevdiklerimizin bu virüsle savaşamayacak kadar korkak olduğunu ima eden bu sözler sadece yakınlarını kaybedenlerin canını yakmıyor, aynı zamanda kendilerini bu korkunç virüsün getirebileceği yıkımdan korumak için hâlâ elinden geleni yapanlara da hakaret ediyor" diye konuştu.

Javid, selefi Matt Hancock'un bir danışmanıyla Kovid kurallarını ihlal ederek öpüştüğü görüntülerin basına sızdırılması sonrası istifa etmesi üzerine göreve gelmişti. Javid'in kendisi de geçtiğimiz günlerde koronavirüsüne yakalandı.

Koronavirüsü tedbirlerini hafifleten İngiltere'den, sokağa çıkma kısıtlamalarının yerini yoğun bir aşı kampanyası almış durumda. Ancak ülkede son dönemde Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları yükseliyor. Bununla birlikte yetkililer, aşılanma oranlarının da yüksek olduğuna dikkat çekerek normalleşmenin ekonomi için gerekli olduğunu savunan bir pozisyona geçmiş durumda.