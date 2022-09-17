Kral Charles'a protesto!

İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak Galler'in başkenti Cardiff’e ilk ziyaretini yapan Kral 3. Charles, halkla bir araya geldiği sırada bir kişi tarafından protesto edildi.



Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles'ı protesto eden bir vatandaş, "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?" dedi.



Kral Charles, vatandaşın protestosunun ardından bulunduğu yerden uzaklaşmaya başladı ve Kral'ın yakın koruması da hızlıca araya girerek tepkisini dile getiren vatandaşın önünü kapattı.



İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.



Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.



Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.