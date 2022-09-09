Kral Charles ilk kez ulusa seslendi

İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles, Kral olarak ilk kez ulusa seslendi.

Konuşmasına annesine olan sevgisiyle başlayan Charles, Kraliçe Elizabeth gibi hayatının geri kalanını "halkına hizmete" adayacağını söyledi. Yeni Kral, ulusa sesleniş konuşması öncesinde ise annesinin hayatını kaybettiği İskoçya'dan Londra'ya döndü. Buckingham Sarayı'nın önünde yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı.

Kral Charles, konuşmasında, annesinin 1947'de 21. doğum gününde Güney Afrika'nın Cape Town kentinde İngiliz Milletler Topluluğu'na hayatını adamaya söz verdiğini belirtti.

"Görev için fedakarlık yaptı. İlham verdiği sevgi, hayranlık ve saygı, saltanatına damgasını vurdu. Annemin anısını saygıyla anıyorum ve hizmet hayatını onurlandırıyorum." diye konuşan Kral 3. Charles, annesi tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünyanın hala İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla baş etmekte olduğunu, son 70 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini anımsattı.



Kral 3. Charles, şöyle devam etti:



"Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi ben de ciddiyetle yemin ettim. Tanrı, kalan hayatımın sonuna kadar beni ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri desteklemem için görevlendirdi. İngiltere'nin ya da dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, geçmişiniz ya da inancınız ne olursa olsun, size hayatım boyunca olduğu gibi sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeye çalışacağım."



WİLLİAM, GALLER PRENSİ OLDU



17 yıl önce evlendiği Camilla'nın Kraliçe olarak halka hizmet etmeye devam edeceğini belirten Kral 3. Charles, oğlu ve varisi William'ın da Cornwall Dükü olarak kendisinin yerine geçtiğini söyledi.



Kral, William'ı aynı zamanda Galler Prensi olarak ilan ettiğini duyurarak, Galler Prensesi olan eşi Catherine ile üstlendikleri sorumlulukları yerine getireceklerinden emin olduğunu belirtti.

Charles, Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'a ise sevgilerini iletti.



Kral Charles, ulusa sesleniş konuşması öncesinde, annesinin hayatını kaybettiği İskoçya'dan Londra'ya döndü.



Charles'ı, Buckingham Sarayı'nda büyük bir kalabalık karşıladı.



Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, kalabalığın arasında yürüdü, tebrikleri kabul etti.



Kalabalıktan "Tanrı Kralı korusun" tezahüratları yükseldi. Binlerce kişi günboyu sarayın önüne çiçekler bıraktı.



70 yıl saltanat süren Kraliçe'nin anısına bütün ülkede çanlar çalındı. İngiltere'nin dört bir yanında, 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe'nin ömrünün her yılı için bir pare top atıldı.

Avam Kamarası da Kraliçe'yi anmak için toplandı. Oturum, milletvekillerinin saygı duruşuyla başladı.



Önce Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hole, ardından yeni Başbakan Liz Truss, kraliçenin anısına konuşma yaptı.



Anma oturumunda eski Başbakan Boris Johnson da söz aldı.

Hepsi, Elizabeth'in görev bilincine vurgu yaptı.



Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, hükümet, ülkede, cenaze törenine kadar sürecek ulusal yas ilan etti.

Kraliyet ailesinin yası ise cenazeden bir hafta sonra bitecek.



Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Salı günü Balmoral'dan Londra'ya getirilecek.

Naaşı halkın ziyaretine açılacak.