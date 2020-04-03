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Kraliçe 2. Elizabeth İngiliz halkına seslenecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kayıp yaşayan İngilizlere seslenecek. Kraliçe'nin ulusa sesleniş konuşmasında halka moral vermesi bekleniyor.

03 Nisan 2020 Cuma 21:58
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Kraliçe 2. Elizabeth İngiliz halkına seslenecek

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in koronavirüs salgınına ilişkin bir video kaydı yaptığı ve bunun pazar günü akşam saatlerinde yayınlanacağı belirtildi.

Salgın nedeniyle kocası Prens Philip ile Londra'daki Buckingham Sarayından 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe'nin ulusa sesleniş konuşmasında halka moral vermesi bekleniyor. 

68 yılda 4 kez ulusa sesleniş konuşması yaptı

Tahtaki 68 yılı boyunca sadece 4 kez ulusa sesleniş konuşması yapan Kraliçe'nin pazar günkü konuşması bu açıdan önemli görülüyor. Kraliçe daha önce 1991'de Körfez Savaşı, 1997'de Prenses Diana'nın ölümü, 2002'de annesinin ölümü ve son olarak da 2012'de tahttaki 60. yıl dönümü dolayısıyla İngilizlere seslenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Kraliçe 2. ElizabethİngiltereKoronavirüs
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