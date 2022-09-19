Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in Londra'daki Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreni başladı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, Westminster Katedrali'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Naaşı bugün eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri ve kraliyet üyeleri katıldı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss törende İncil'den bir pasaj okudu. Pasajda, Yohanna İncili'nden İsa'nın müritlerine cennette bir yer vaat etmesiyle ilgili bir bölüm yer alıyor.

Kraliçe Elizabeth'in çocukları Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward cenaze töreninde beraber yürüdü.