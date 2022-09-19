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Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı. 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine kraliyet aile üyelerinin yanı sıra birçok dünya lideri katıldı.

19 Eylül 2022 Pazartesi 13:38
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Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni başladı


96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere hükümdarı Kraliçe Elizabeth'in Londra'daki Westminster Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreni başladı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth, Westminster Katedrali'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Naaşı bugün eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine dünya liderleri ve kraliyet üyeleri katıldı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss törende İncil'den bir pasaj okudu. Pasajda, Yohanna İncili'nden İsa'nın müritlerine cennette bir yer vaat etmesiyle ilgili bir bölüm yer alıyor.

Kraliçe Elizabeth'in çocukları Kral Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward cenaze töreninde beraber yürüdü.

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