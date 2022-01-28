Kraliçe Elizabeth'in şapkasının altında yatan şaşkına çevirdi

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Panoptikum adlı balmumu müzesi, balmumu heykellerin temizlendiği, saçlarının yıkandığı, giysilerinin temizlendiği ve çiziklerin düzeltildiği yıllık bir yenileme çalışması sürecinden geçiyor.

Müzenin yıllık bakım süreci sosyal medyada paylaşılınca İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in heykelindeki ilginç durum gözler önüne serildi.

KRALİÇE KEL ÇIKTI

İşlemler sırasında Elizabeth'in pembe şapkasının altından "yarı kel" görüntüsü görenleri şaşırttı.

95 yaşındaki görünümü ile öne çıkan Kraliçe'nin balmumu heykelindeki şapkası tarama işlemi için çıkarılmıştı ve görüntülerde tamamen kel olduğu ortaya çıktı.

"TASARRUF İÇİN YAPTIK"

Müze yöneticileri, bu durumun tasarruf yapmak için bir taktik olduğunu, çok pahalı olan balmumu çalışmaları için gerçek insan saçı kullanıldığını, fakat şapka takan heykellerde gerekli tasarruf planı için tam olarak saç eklemediklerini belirtti.

Ziyaretçilerin görebileceği kadar saç eklediklerini belirten yetkililer, bunun saygısızlık olup olmadığı konusunda ise, söz konusu olanın bir balmumu olduğu ve gerçek kişi olmadığının akıldan çıkarılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Müze Kraliçe'nin dışında Donalp Trump, Greta Thunberg ve Angela Merkel gibi isimlerle birlikte 120'den fazla heykele ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in dünyanın farklı yerlerindeki balmumu müzelerinde heykelleri bulunuyor. İşte, diğer müzelerden örnekler...

Dubai'deki Madame Tussauds Müzesi

Grevin Balmumu Müzesi, Paris

Dreamland Balmumu Müzesi, Boston

Madame Tussauds Müzesi, Londra

Madame Tussauds Müzesi, Londra