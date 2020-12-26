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Küba’da devlete ait fabrikadan 1300 kilo peynir çalan işçilere gözaltı

Küba’da bir süt fabrikasındaki çalışanlar, 1300 kilogramdan fazla peyniri sevkiyat sırasında çalarak karaborsada satmaya çalıştı. Polis, peynirleri çalan işçileri gözaltına aldı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 18:24
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Küba’da devlete ait fabrikadan 1300 kilo peynir çalan işçilere gözaltı

Olay, Küba’nın Holgiun kentinde meydana geldi. Devlete ait bir süt fabrikasındaki çalışanlar, 1300 kilogramdan fazla peynir çaldı.

Çetenin süt ürünlerini doğudaki Holguin belediyesinde bulunan fabrikadan çıkardığı ve çalınan peyniri depodan birkaç metre uzaktaki iki eve taşıdığı bildirildi.

Şüphelilerin, çalınan peyniri klimalı bir odada saklanan bir buzdolabında sakladığı ortaya çıktı. Polisten yapılan açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı ve peynirlerin çoğunlukla karaborsada restoran sahiplerine satıldığı belirtildi.

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