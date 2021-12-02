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Kurbanlarını parçalayarak ev eşyası yapan seri katil: Ed Gein

Seri katil ve cinayet hikâyeleri dünyanın hemen hemen her yerinde görülüyor. Soğukkanlılığıyla insanlığın sınırlarını zorlayan seri katiller kimi zaman dizi, film ve kitaplara konu olmayı başardı. Sizler için Plainfield Kasabı veya Plainfield Hortlağı olarak bilinen seri katil Ed Gein’in hayatını araştırdık.

02 Aralık 2021 Perşembe 09:27
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Kurbanlarını parçalayarak ev eşyası yapan seri katil: Ed Gein
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Tam adıyla Ed Theodore Gein, 27 Ağustos 1906’da, Wisconsin’de doğdu. Dört çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Alkolik bir baba George Philip Gein ve dominant, aşırı dindar bir anne Augusta Wilhelmine Gein’in çocuğu olarak büyüdü. Babası uzun süreli olarak evde olmuyordu. Bu nedenle annesinin kurallarına göre yetişti.

Çocuklarını dış etkilerden ve günahlardan korunmaya çalışıyordu. Ed Gein’in kadınlara bakış açısı ve yaklaşımı aslında o yıllarda kesinleşti. Anne çocuklarının cinsel arzularını bastırmaları için çeşitli uygulamalar ve yasaklar koyuyordu. Aile daha izole bir hayat sürdürmek için Plainfield kasabasındaki 155 dönümlük (63 hektarlık) bir çiftlikte tecrit altında yaşamak adına şehri terk etti. Ailenin çocukları sadece okula gidebilmek için bu çiftlikten çıkıyordu.

AİLE ÜYELERİ KAYBEDİNCE KONTROLDEN ÇIKTI

1 Nisan 1940 tarihinde Ed Gein’in babası 66 yaşındayken alkolizmin yol açtığı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 16 Mayıs 1944 tarihinde ise Ed’in abisi Henry vefat etti. Abisini her zaman güçlü gören ve babasının yerine koyan Ed için bu ölüm yıkıcı oldu. Ancak Henry’in ölümünden yapılan araştırmalar sonucunda Ed sorumlu tutuldu.

Abisi ve babasının ölümünden birkaç yıl sonra annesinin ölümü Ed Gein’i tam olarak yıktı. Annesine aşırı derecede bağlı olan Ed onun evde yaşadığı alanlara hiç dokunmadı, adeta mabet haline getirdi. Ölen annesini tekrar diriltebilmek için, anatomi bilimini incelemeye ve öğrendiklerini mezarlıklardan çaldığı cesetler üzerinde uygulamaya başladı.

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