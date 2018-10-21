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Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek?

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

21 Ekim 2018 Pazar 13:46
Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek?

  • Bilim dünyası Christian Aid tarafından yayınlanan raporu konuşuyor.

    Zira söz konusu rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.

  • Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

    Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

  • Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere.

    İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

  • İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

  • NASA'DAN UYARI: REKOR SOĞUKLARA HAZIR OLUN

    NASA'DAN UYARI: REKOR SOĞUKLARA HAZIR OLUN

    Küresel Isınma son dönemde Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin de (NASA) üzerine en çok mesai harcadığı konuların başında geliyor. 

  • Yeni iklim araştırmasını yayınlayan NASA'nın verileri pek iç açıcı değil. Zira kurum önümüzdeki dönemde rekor seviyede soğuk beklediklerini açıkladı. 

  • Dr. Tony Philips ve Kıdemli Araştırma Bilimcisi Martin Mlynczak yaptıkları araştırma sonucunda Güneş'in eskisi kadar verimli olmadığını ve bu etkilerinin gitgide hissedilmeye başlanacağını belirtti. 

  • Yapılan uydu çalışmalarında Termosfer'de soğuma ve buna bağlı daralma olduğu dikkatleri çekmiş durumda. 

  • NASA Kıdemli Araştırma Bilimcisi Martin Mlynczak nitrik oksit seviyesinin olması gerektiğinden 10 kat kadar daha düşük olduğunu belirterek, çok yakında uzay çağı için rekor soğukların görülme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. 

  • Mlynczak bunun için henüz yeterli seviyenin oluşmadığını ancak birkaç ay içinde olabileceğini de ekledi. 

  • Geçtiğimiz yıl NASA tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için 1880'den günümüze olan değişikliği gösteren materyalleri yayınlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel IsınmaDünyaHaberKKTC
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