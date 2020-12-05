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Küresel ısınmanın etkisi: Dünyanın en büyük buz dağı eriyor

İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir nakliye uçağının çektiği görüntülerde dünyanın en büyük buz dağının son 3 yılda 1800 kilometrekare eridiğinin görüldüğü bildirildi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:15
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Küresel ısınmanın etkisi: Dünyanın en büyük buz dağı eriyor

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait bir nakliye uçağının çektiği görüntülere göre Britanya Denizaşırı Bölgesi’ndeki Güney Georgia Adası’nda yer alan dünyanın en büyük buz dağının küresel ısınma sebebiyle erimeye başladığı görüntülendi.

Haberde, nakliye uçağının söz konusu buz dağındaki çok sayıda çatlağı ve su altında uzanan tünelleri görüntülediği kaydedildi.

Buz dağının şu an Britanya Denizaşırı Bölgesi’ndeki Güney Georgia Adası'na doğru hareket ettiği ifade edilen haberde, adaya 200 kilometre uzaklıkta bulunduğu ve sığ kıyı sularında sıkışma ihtimalinin olduğu aktarıldı.

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI İÇİN İZLENMESİ GEREKİYOR

Haberde, son haftalarda elde edilen uydu görüntülerinde A68a’nın kenarlarının sert dalga hareketleriyle hızla parçalandığının görüldüğü ve buz dağından ayrılan bu parçaların “deniz yolu taşımacılığı” güvenliği için izlenmesinin gerektiği bilgisine yer verildi.

A68a buz dağının 2017’de Antarktika’daki buz tabakasından koptuğunda ölçüsünün 6000 kilometrekare olduğu vurgulanan haberde, elde edilen son görüntülerde bunun 4200 kilometrekareye düştüğü kaydedildi.

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