Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle vurmuş
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle...
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi

Kutup ayıları açlıktan ölüyor

Küresel ısınmayla birlikte Kuzey Kutbu’nda yaşanan buz kaybı kutup ayılarının yok oluşunu daha da hızlandırdı. Foklara ulaşmak için 3 gün yüzmek zorunda kalan ayıların açlıktan öldüğü belirtildi.

26 Şubat 2021 Cuma 09:51
321 Okunma
Kutup ayıları açlıktan ölüyor

Küresel ısınmayla ve iklim değişikliği Kuzey Kutbu’ndaki hayvanları tehdit etmeye devam ediyor. Milliyet gazetesinin yer verdiği, İngiliz Deneysel Biyoloji Dergisi’nde (The Journal of Experimental Biology) yayımlanan bir makale, Kuzey Kutbu’ndaki buz kaybının kutup ayılarını ve deniz gergedanlarını hayatta kalmak için 4 kat daha fazla enerji kullanmaya zorladığını ortaya koydu. Araştırmacılar, kutup yaşamı için mükemmel bir şekilde evrimleşen tepe yırtıcılarının, yaşam alanlarının küçülmesinin adaptasyonlarının giderek buzsuz bir Kuzey Kutbu’na daha az uygun hale geldiğini söyledi.

Makalede, çoğunlukla foklarla beslenen kutup ayılarının avlandıkları buzulun 1979’dan bu yana her on yılda bir yüzde 13 oranında küçülmesinin, artık foklara ulaşmak için 3 gün yüzmek zorunda kalmalarına ve açlıktan ölmelerine sebep olduğu belirtildi.

DENİZ GERGEDANLARI BOĞULUYOR

Deniz gergedanlarının avlanmak amacıyla okyanusa dalmak için depolayacağı oksijeni aldıkları buzul deliklerinin buz hareketi nedeniyle kolayca kaybolduğunu belirten uzmanlar, deniz gergedanlarının boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Makalenin ortak yazarı olan ABD’de Kaliforniya Üniversitesi’nden Dr. Terrie Williams, “Kuzey Kutbu dünyası artık bu hayvanlar için çok daha öngörülemez” dedi. Araştırmacılar, kutup ayıları ve deniz gergedanlarının sayısındaki düşüşün diğer buza bağımlı memeliler ve avları üzerinde zincirleme bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Daha önce yapılan araştırmalar, doğada sayıları 25 bine kadar gerileyen kutup ayılarının soyunun 2100 yılına kadar tükenebileceğini ortaya koymuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa’dan Trump’ı iyileştiren virüs kokteyline onay
Avrupa’dan Trump’ı iyileştiren virüs kokteyline onay
Londra'da karantina etkisi: Şehir merkezinde fareler cirit atıyor
Londra'da karantina etkisi: Şehir merkezinde fareler cirit atıyor
Belediyeden maaşları Bitcoin ile ödeme teklifi
Belediyeden maaşları Bitcoin ile ödeme teklifi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim