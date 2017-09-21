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Kuzey Kore'den Trump'a: "Köpekler havlasa dahi gösteri devam eder"

Eğer Trump bizi köpek havlaması sesleriyle şaşırtmayı düşünüyorsa belli ki hayal kuruyor"

21 Eylül 2017 Perşembe 15:52
Kuzey Kore'den Trump'a: "Köpekler havlasa dahi gösteri devam eder"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, BMGK konuşmasında Kuzey Kore'yi yok etme tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını 'köpek havlamasına' benzetti.

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin yakınlarındaki bir otelin önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ri Yong Ho, "Şöyle bir deyiş vardır: 'Köpekler havlasa dahi gösteri devam eder.' Eğer Trump bizi köpek havlaması sesleriyle şaşırtmayı düşünüyorsa belli ki hayal kuruyor" şeklinde konuştu.

Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u 'roket adam' olarak tanımlamasıyla ilgili olaraksa Ri, "Trump'ın emir kullarına acıyorum" dedi.

Trump ABD Başkanı unvanıyla ilk kez hitap ettiği BMGK'daki konuşmasında, Kuzey Kore ABD ve müttefiklerini tehdit ettiği takdirde "Kuzey Kore'yi topyekün yok etmekten başka çareleri kalmayacağını" söylemişti. Trump, "Roket adam kendisi ve rejimi için bir intihar görevinde" demişti.

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