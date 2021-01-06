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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Her alanda başarısızım

Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 8'nci olağanüstü kongresinde konuşan Kim Jong-un, ekonomik başarısızlıklardan söz ederken, neredeyse her alanda başarısız olduğunu söyledi. 7 bin kişinin katıldığı toplantıda kimsenin maske takmaması da dikkat çekti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:39
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Her alanda başarısızım

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi Kongresi 2016'dan bu yana ilk kez toplandı.

Sekizinci kez düzenlenen kongrenin ABD Başkanı Joe Biden'ın resmen göreve başlamasından kısa süre önce toplanması dikkat çekti.

Kim Jong-un ekonomik kalkınma planının 'hemen hemen her alanda' başarısız olduğunu söyledi.

Kongrenin kaç gün süreceği de kesin olarak ifade edilmezken, 2016 yılındaki son kongre 4, 1980'deki 5, 1970 yılında da 12 gün sürdüğü kaydedildi.

Beş yılda bir yapılması planlanırken, kongre partinin en önemli organı olarak ifade ediliyor.

Maske takan yok

Rodong Sinmun gazetesinin haberine göre başkent Pyongyang'da toplanan kongreye 7 bin delege ve katılımcı tarafından takip edildi.

Salgının başladığı andan bu yana koronavirüs (COVID-19) vakası görülmediğini belirten ancak, ABD medyasının son haberine göre aşı talebinde bulunan ülkede bu katılımcıların hiçbirinin maske takmıyor olması dikkat çekti. 

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