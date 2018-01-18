"Kuzey kore ve Güney Kore görüşmeleri bir fırsat"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Kuzey Kore ile yapılan görüşmeleri fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kang, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Onlarca yıldır uğraşarak, zaman zaman bir dizi görüşme yaparak Kuzey Kore'yi herkesten daha iyi anladığımızı düşünüyorum." dedi.

Son günlerde iki ülke arasında yapılan görüşmeleri "fırsat" olarak değerlendiren Kang, "Bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmalıyız." diye konuştu.

Kang, Güney Kore ve müttefiklerinin, uzun vadede, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması" konusunda "aynı safta olduklarını" ifade etti.

Öte yandan Kang, Seul yönetiminin Kuzey Kore'ye daha fazla insani yardım gönderilmesini istediğini kaydetti.

Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından Kış Olimpiyatları vesilesiyle yeniden üst düzey görüşmelere başlamıştı.

İki ülke arasındaki sınırda bulunan Panmunjom köyünde görüşen yetkililer, dün Güney Kore ile Kuzey Kore'den sporcuların, gelecek ay PyeongChang'da düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'nın açılışında tek bayrak altında yürüyeceğini belirtmişti.

İki ülkenin ortak bir kadın hokey takımı kuracağını da belirten yetkililer, ayrıca Kuzey Kore'nin PyeongChang'a 230 kişilik tezahürat ekibi ile 30 kişilik tekvando gösteri grubu göndereceğini açıklamıştı.

