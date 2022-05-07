Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!

Kuzey Kore yine füze fırlattı

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:34
75 Okunma
Kuzey Kore yine füze fırlattı

Kuzey Kore'nin balistik olduğu düşünülen yeni bir füze fırlattığı açıklandı.

Japonya Savunma Bakanlığı, bu sabah paylaştığı Twitter mesajında Kuzey Kore'nin yeni füze denemesini duyurdu. Füzenin Kuzey Kore’nin doğusundan atıldığı belirtilirken Güney Kore de haberi doğruladı.

Son dönemde füze denemelerine büyük hız veren Kuzey Kore, bu senenin başından beri en az 15 füze denemesi gerçekleştirdi. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinin nükleer gücünü artıracağını söylemişti.

Son denemelerin Güney Kore’de devlet başkanlığı koltuğuna Kuzey Kore’ye karşı katı bir politika izlemesi beklenen Yoon Suk-yeol’un oturmasına birkaç gün kala düzenlenmesi dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya ile yapılan esir değişiminde 11'i kadın 41 Ukraynalı kurtarıldı
Rusya ile yapılan esir değişiminde 11'i kadın 41 Ukraynalı kurtarıldı
Uzayda fazla vakit geçirmek beynin şeklini değiştiriyor
Uzayda fazla vakit geçirmek beynin şeklini değiştiriyor
24 yaşındaki kadın kuaförde hayatının kabusunu yaşadı
24 yaşındaki kadın kuaförde hayatının kabusunu yaşadı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim