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Kuzey Kore’den ABD’ye mesaj: Risk altında

ABD Güney Kore ile askeri tatbikat yapmama sözünü tutmadığı için, Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçmesine ilişkin müzakerelerin risk altında olduğunu açıkladı.

16 Temmuz 2019 Salı 16:38
Kuzey Kore’den ABD’ye mesaj: Risk altında

ABD Başkanı Donald Trump geçen ayın sonunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney ile Kuzey Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşmüş ve askıya alınan nükleer görüşmeleri yeniden başlatmayı kabul etmişti. Trump, çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda anlaştıklarını söyledi. Müzakerelerin önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Ancak Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD ve Güney Kore’nin bu yaz Dong Maeng adlı tatbikatları sürdürdüklerini belirtti. Kuzey Kore’nin resmi KCNA haber ajansında yer alan habere göre sözcü “ABD adımlarının devam ettiğini izlerken, ABD ile çalışma düzeyinde görüşmeler konusunda bir karar vereceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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