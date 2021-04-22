Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek

Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor

Küresel ısınma nedeniyle, Kuzey Kutbu'nda buzlar hızla erirken, madencilik ve gemicilik endüstrisi krizi fırsata döndürdü. Ancak deniz ekosistemi insan faaliyetleri nedeniyle artan ısı, gürültü ve kirlilik başa çıkmak zorunda kalıyor. Araştırmacılar, ilkbaharda katı deniz buzundan uzaklaşan ve her yaz küçük kabuklularla ziyafet çeken Grönland balinalarının kışın 6 bin kilometre ötedeki evlerine dönemediğini keşfetti.

22 Nisan 2021 Perşembe 13:55
155 Okunma
Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor

Grönland balinaları yalnızca Kuzey Kutbu’nda yaşayabiliyor ve genellikle -0.5 ve 2 santigrat derece  arasındaki dar bir sıcaklık aralığında büyüyebiliyorlar.  Şu anda Arktik denizinde yüzen bu balinaların dört farklı yaşam alanı bulunuyor. 

En büyük popülasyona sahip grup, her ilkbaharda kuzey Bering Denizi'nden Çukçi Denizi'nden geçiyor. Yaz aylarında ise Beaufort Denizi'ne göç ediyorlar. Sonbaharda ise hayvanlar kışı geçirmek için  Bering Denizi'ndeki evlerine dönüyorlar.

YILLIK YOLCULUKLARINI YAPMADILAR

Kanada'daki araştırmacılar, su altı kayıt cihazlarından elde edilen verileri kullanarak, bu balina popülasyonunun 2018-2019'da yıllık yolculuklarını yapmadıklarını keşfetti.

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmanın baş yazarı Dr. .Stephen Insley, bu değişikliğin bir anormallik mi yoksa yeni bir yaşam tarzının başlangıcı mı olduğunun belirsiz olduğunu belirtti. 

SEBEP KATİL BALİNALAR MI?

Bununla birlikte araştırmacılar, duruma neyin neden olduğunu anlamak için birçok teori geliştirdi. Bunlardan birisi ise su sıcaklıkları yükselmesi nedeniyle katil balinalar (orkalar) gibi yırtıcı hayvanların çoğalması ve Grönland balinalarına tehdit oluşturması.

İkincisi ise yükselen deniz sıcaklıklarının  balinalarda yanık ve yüksek vücut sıcaklığı riski oluşturması. Diğer bir teorisi ise, denizlerde planktonların ve çeşitli besin maddelerinin artması nedeniyle balinaların göç etmeyi bırakmış olması. 

Çalışmaya dahil olmayan İngiltere merkezli Whale and Dolphin Conservation adlı yardım kuruluşundan Erich Hoyt, araştırma sonuçlarının  şaşırtıcı olmadığını ifade ederek, "Balina dağılımındaki bu değişiklikler genellikle yiyecekle ilgilidir ve belirtildiği gibi katil balinalar da bir sorun olabilir. Arktik dramatik bir şekilde ısınırken, değişen iklimin karada yaşayan canlıları nasıl etkilediğini anlamak oldukça zorken  buzun altında neler olup bittiğini görmek çok daha zor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KutbuKüresel IsınmaGrönland Balinaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB, aşı krizinde AstraZeneca'ya yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor
AB, aşı krizinde AstraZeneca'ya yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor
Amazon, marketlerde avuç içi ile ödeme sistemini başlatıyor
Amazon, marketlerde avuç içi ile ödeme sistemini başlatıyor
'15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı'
'15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı'
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim