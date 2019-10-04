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Las Vegas saldırısı kurbanlarına 735 milyon dolar tazminat

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısı olan, 58 kişinin hayatını kaybettiği Las Vegas katliamında, kurbanların aileleriyle saldırganın kaldığı otel arasında 735 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıldı.

04 Ekim 2019 Cuma 09:05
Las Vegas saldırısı kurbanlarına 735 milyon dolar tazminat

ABD’de 1 Ekim 2017’de Las Vegas kentindeki bir konser alanına silahlı saldırı düzenleyen Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı 58 kişinin ölümüne, 800 kişinin yaralanmasına neden olmuş, bu olay ABD’nin en kanlı toplu silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Tarafları temsil eden hukuk bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırganın kaldığı Mandalay Bay Hotel’in sahibi MGM Resorts ile kurbanların aileleri ve hayatta kalanlarla 735 milyon dolarlık bir çözüme gidildi.

Dava ile ilgili 2 bin 500 şikayetçiyi temsil eden Avukat Robert Eglet, “O gün kaybedilen hayatları hiçbir şey geri getiremez ancak bu anlaşma binlerce kurbanın aileleri için adil tazminat imkanı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

MGM Resorts Başkanı Jim Murren de anlaşmanın önemli bir adım olduğunu belirterek, “Amacımız her zaman bu sorunu çözmek oldu, böylece toplumumuzda mağdurlar ve aileleri iyileşme sürecinde hayatını devam ettirebilirler” dedi.

Tazminat başvurusu yapacakların sayısına göre bu miktarın 800 milyon dolara kadar çıkabileceği kaydedildi.

MGM Resorts’a ait Mandalay Bay Hotel’den yolun karşısındaki konser alanını gören 32. katta bir oda tutan 64 yaşındaki Stephen Paddock, yaklaşık 22 bin kişinin toplandığı konser alanına pencereden otomatik silahlarla ateş açmıştı.

Ardından intihar eden Paddock’un, saldırıda, aparatlarla otomatik silaha dönüştürülmüş birçok tüfek kullanmış olması kamuoyunda tartışmalara yol açmış, birçok kesim bu aparatların yasaklanması için Trump yönetimi üzerinde baskı kurmuştu.

FBI, saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı.

(BRT/TRT)

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Anahtar Kelimeler:
Las VegasABD
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