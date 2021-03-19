Libya'da askeri mühimmat patladı: 1 çocuk öldü

Libya Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlk Yardım ve Olağanüstü Durum Başkanlığı Sözcüsü Usame Ali, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Çocuklar bulup oynadı

Ali, patlamanın askeri mühimmat kaynaklı olduğunu ve çocukların mühimmatla oynadığı sırada gerçekleştiğini söyledi.

Olayda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 çocuğun yaralandığını kaydeden Ali, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Mühimmatın niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Libya ordusundan 22 Mayıs 2020'de yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un güneyinden çekildiği sırada Selahaddin, El-Meşru ve Ayn Zera bölgelerine mayın yerleştirdiği duyurulmuştu.