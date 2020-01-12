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Libya'da ateşkes başladı

12 Ocak 2020 Pazar 10:26
Libya'da ateşkes başladı

Libya’nın doğusundaki Hafter’e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes Türkiye saatiyle 01.00 itibarı ile başladı.

Libya’nın doğusundaki Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul etti. Libya'da ateşkes Türkiye saati ile 01.00'da başladı. 

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti.

Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına ilk yanıtı Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Devlet Yüksek Konseyi vermiş ve memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

ATEŞKES HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLANDI

ürkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'da, ülkenin yerel saatiyle 00.00'da başlayan ateşkes, başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı.

Ateşkesin uygulanmaya başladığı gece yarısına kadar, başkent merkezinde patlama sesleri duyuldu. Ateşkesin hayata geçmesiyle gece yarısının ardından, son 48 saattir çatışmaların sesiyle yankılanan başkentte sükunet hakim oldu.

Anahtar Kelimeler:
LibyaAteşkesHafterTürkiyeRusyaHaber
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