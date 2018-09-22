Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97988
ALTIN
242.624
DOLAR
6.2610
STERLİN
8.2352
EURO
7.3524
Google'dan çok önemli Gmail açıklaması
Google'dan Gmail açıklaması
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
Bilinen en eski hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski hayvan fosili...
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 106'ya yükseldi

Libya'nın başkenti Trablus'ta ağustos sonunda patlak veren, 14 günlük ateşkesin ardından yeniden alevlenen çatışmalarda, 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 106'ya yaralı sayısının 365'e yükseldiği bildirildi. 

22 Eylül 2018 Cumartesi 14:34
Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 106'ya yükseldi

Libya Sağlık Bakanlığının sosyal paylaşım ağı Facebook hesabından yapılan açıklamada, cuma gecesi başkent Trablus'ta milis gruplar arasında çıkan çatışmalarda, aralarında 1'i yabancı 5 sivil ile 1 askerin de yer aldığı 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Açıklamada, ağustos ayının sonundan bugüne kadar Trablus'ta süren çatışmalarda ölü sayısının 106'ya yükseldiği, 365 kişinin yaralandığı, 18 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Trablus'u savunma güçleri, Trablus'taki El-Yermuk Kampı'nın kontrolünü ele geçirdiklerini ve Yedinci Tugayın kentin güneyindeki Suk el-Ehad (Pazar Çarşısı) bölgesine çekildiğini açıkladı.

Libya Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ağustos sonundan bugüne kadar Trablus'ta süren çatışmalarda 96 kişinin öldüğü, 306 kişinin yaralandığı, 17 kişinin ise kayıp olduğu aktarılmıştı.
 

TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALAR
Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oldu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanmıştı.

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş, taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Mitiga Havalimanı'na da 12 Eylül'de rastgele roket düşmesi nedeniyle uçuşlar durdurularak, Misrata Havalimanına yönlendirilmişti.

UMH, geçen haftadan itibaren başkentte güvenliği sağlama çalışmaları kapsamında, milislerin gücünü azaltacak önlemler almaya başladı. Bu kapsamda UMH, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın güvenliğinin, "Özel Caydırıcı

Güç" adlı milis gücünden alınarak, Merkezi Emniyet Güçleri'ne verildiğini açıkladı.

Libya makamları ayrıca havalimanının gelecek günlerde yeniden hizmete sunulacağını belirtiyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LibyaçatışmaTrablusHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'daki silahlı saldırıda 11 kişi öldü
İran'daki silahlı saldırıda 11 kişi öldü
Iraklı 355 sığınmacı, Suriye'den ülkesine getirildi
Iraklı 355 sığınmacı, Suriye'den ülkesine getirildi
Meksika'da yine gazeteci cinayeti
Meksika'da yine gazeteci cinayeti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim