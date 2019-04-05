Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

Libya’da Uhm’den Hava Kuvvetlerine ”Sivilleri koruyun” talimatı

05 Nisan 2019 Cuma 10:29
Libya’da Uhm’den Hava Kuvvetlerine ”Sivilleri koruyun” talimatı
banner44

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na sivillerin hayatını korumak için hava saldırıları düzenleme ve güç kullanma talimatı verdi.

Serrac, Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirdi.

Trablus’un doğusuna 200 kilometre uzaklıkta bulunan Misrata kentindeki devrimci gruplar da General Halife Hafter’e bağlı güçleri durdurmak için hazır olduklarını açıkladı.

Devrimci grupların yerel medyada yer alan açıklamasında, Hafter güçlerinin askeri hareketliliği karşısındaki tutumunu açıklaması için BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame’ye çağrıda bulunuldu.

banner41
UMH’ye bağlı İçişleri Bakanlığı da olağanüstü hal ilan ederek, yaşanacaklardan saldırıyı düzenleyen tarafın (Hafter güçleri) sorumlu olduğunu duyurdu.

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, birliklerine “terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için” ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter’e bağlı güçlerin başkent Trablus’a yaklaşması üzerine dün seferberlik ilan etmişti.

Libya’da Hafter’e bağlı güçler, 15 Ocak’ta, “Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak” gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

(T.A.K)

banner22
Anahtar Kelimeler:
LibyaHava Kuvvetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
May’den AB’ye yeni erteleme talebi!
May’den AB’ye yeni erteleme talebi!
AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türk sayısında artış
AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türk sayısında artış
Korsanlar mürettebatı kaçırdı gemiyi de batırdı
Korsanlar mürettebatı kaçırdı gemiyi de batırdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim