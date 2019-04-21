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Londra'daki çevreci işgal eyleminde gözaltı sayısı 750'yi geçti

21 Nisan 2019 Pazar 12:10
Londra'daki çevreci işgal eyleminde gözaltı sayısı 750'yi geçti
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Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion'ın Londra'nın merkezi yerlerinde düzenlediği işgal eylemleri 6'ncı gününde devam ederken, gözaltına alınan eylemci sayısı 750'yi aştı.

İngiliz polisi, eylemlerin tek noktada sürdürülmesi uyarılarını dikkate almayarak köprü ve kavşakları işgal eden eylemcileri gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, gözaltına alınan eylemci sayısının 750'yi geçtiği, 28 eylemcinin de mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

İngiliz polisi bugün 100'den fazla memurla işgal eyleminin sürdüğü noktalardan Oxford Circus'a ikinci büyük operasyonunu düzenledi. Alanda kendilerini birbirlerine zincirleyen eylemciler gözaltına alındı.

Oxford Circus'taki eylemin merkezinde yer alan pembe tekne, polisin 5 saati bulan çalışmasıyla dün alandan kaldırılmıştı ancak eylemciler, polisin meydandan çekilmesiyle işgale devam etmişlerdi.

Eylemcilerin, polisin dün meydandan kaldırdığı pembe teknenin kağıt replikalarını bugün Oxford Circus'ın çeşitli noktalarında yerlere bıraktığı görüldü.

İngiliz polisi, eylemcilere "yumuşak" davrandığı gerekçesiyle bazı basın kuruluşları ve kamuoyunun eleştirilerine hedef oluyor. Polis teşkilatı da kendisini eylemcilerin şiddete başvurmamasını gerekçe göstererek savunuyor.

Eylemler nedeniyle Londra'da onlarca belediye otobüsünün güzergahı değiştirilirken, eylemlerin sürdüğü bölgelerdeki esnafın 10 milyonlarca sterlin zarara uğradığı belirtiliyor.

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İŞGALLER 6 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Eylemciler pazartesi gününden itibaren Londra'nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.

Bu noktalardan sadece Piccadilly Circus, eylemcilerin işgalinden kurtarılmış durumda bulunuyor. Polis eyleme izin verilen Marble Arch'a geçmeleri için Waterloo Köprüsü'ndeki eylemcilere pazartesi gününe, Parlamento Meydanı'ndakilere yarın akşam saat 20.00'ye ve Oxford Circus'takilere de bu akşama kadar mühlet tanıdığını duyurdu.

Extinction Rebellion, İngiliz hükümetinden "iklim ve ekolojik acil durum" ilan edilmesini, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele kararlarını almak için halk meclisleri oluşturulmasını istiyor.

Kasımda, protestocuların Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki bir oturumda çıplak protesto eylemi yapmış, 8 eylemci gözaltına alınmıştı.

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