Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97099
ALTIN
190.703
DOLAR
4.5664
STERLİN
6.1503
EURO
5.3994
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
banner34

Londra'daki yangında zarar büyük!

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Knightsbridge’deki beş yıldızlı otelde yangın çıktı. Yangın büyük uğraş sonucu söndürüldü.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:11
Londra'daki yangında zarar büyük!

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Knightsbridge’deki beş yıldızlı otelde yangın çıktı. Yangın büyük uğraş sonucu söndürüldü.

Kentte lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Knightsbridge’deki beş yıldızlı 12 katlı Mandarin Oriental otelinde dün yerel saatle 16.00 (TSİ 18.00) sularında çıkan yangına, 100’ün üzerinde itfaiye görevlisi, 15 yangın söndürme aracıyla müdahale etti.

Görgü tanıkları, yangının otelin çatı katında başladığını ifade etti. Otelden yapılan açıklamada, kısa sürede tahliye edilen müşterilerin yakındaki bir başka otele yerleştirildiği kaydedildi.

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatıldı. Londra ambulans servisinden yapılan açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Londra’ya gelen yabancı devlet adamlarını ve sinema ile müzik dünyasının ünlü isimlerini ağırlamasıyla bilinen lüks otelin, yaklaşık 185 milyon sterline mal olduğu tahmin edilen restorasyonu geçen ay tamamlanmıştı.

Otelin bulunduğu tarihi bina 1899 yılında da büyük bir yangın geçirmiş, binanın en üst üç katı ve çatısı tamamen yanmıştı.

1902 yılında Hyde Park adıyla yeniden açılan otel 1996 yılında Mandarin Oriental Grubu tarafından satın alınmıştı.

Otel, 2011 yılında Prens William ve eşi Kate Middleton’ın düğünü öncesinde Kraliçe Elizabeth ve Kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinin katıldığı bir davete de ev sahipliği yapmıştı. ​

Kentte geçen yıl haziran ayında Grenfell Tower adlı 24 katlı bir sosyal konutta çıkan yangında 71 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının, binanın yenilenen dış cephe kaplamasında kullanılan malzeme yüzünden hızla yayıldığı açıklanmıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Pasifik'te yazın ilk tropik fırtınası
Doğu Pasifik'te yazın ilk tropik fırtınası
İşte Müslümanların örnek alması gereken tavır
İşte Müslümanların örnek alması gereken tavır
Yemen ordusu sivillerin Mutun kasabasından çıkmasını istedi
Yemen ordusu sivillerin Mutun kasabasından çıkmasını istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim