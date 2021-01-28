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Londra’da 25 Aralık’tan itibaren 113 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

İngiltere’deki Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu yaptığı açıklamada Londra’da 25 Aralık’tan bugüne 113 Kıbrıslı Türk'ün hayatını kaybettiğini belirtti.

28 Ocak 2021 Perşembe 10:10
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Londra’da 25 Aralık’tan itibaren 113 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

İngiltere’deki Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu yaptığı açıklamada Londra’da 25 Aralık’tan bugüne 113 Kıbrıslı Türk'ün hayatını kaybettiğini belirtti.

Horozoğlu’nun açıklaması şöyle; 
“21 Ocak Çarşamba günü itibaren 37 Kıbrıslı Türk, 18 Kıbrıslı Rum ve 9 Türkiye kökenli toplum üyelerimiz koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Kıbrıs Türk ve Kıbrıslı Rum toplumu ile birlikte, Londra’da son bir haftadaki ölüm istatistiklerine göre ölümlerin yüzde 4.7’sini oluşturmakta. Yalnız Kıbrıslı Türkler ise yüzde 3.1’ini oluşturmakta. Noel’den (25 Aralık) itibaren 113 Kıbrıslı Türk koronavirüs sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Kesin olarak bilinen toplam ölüm sayısı Kıbrıslı Türkler için 260 ve Türkiye kökenli toplum için 65. Türkiye kökenli toplumun ölüm sayısının daha yüksek olduğu inanılmakta. İngiltere, can kaybında 100 bin sınırını geçen ilk Avrupa ülkesi, dünyada da beşinci ülke oldu. Toplumumuz içinde 15 Mart’ta Kıbrıslı Türk Ahmet Raşit’in hayatını kaybetmesinin ardından başlayan korona kayıpları, koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere’de ölümler hızla devam ediyor. Böylesi dönemde salgın sadece yaşlıları değil gençleri de aynı zamanda etkiliyor. Genç ve kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerde dahi Covid-19 ağır seyrettiyor. 27 Ocak Çarşamba günü, bilinen bir hastalığı olmayan 37 yaşındaki Eren Esentepe koronavirüs sebebiyle vefat etti. Geçtiğimiz haftasonu ise 44 ysşındaki bir toplum üyemizi kaybettik. Tahminlere göre, virüs kaynaklı ölümlerin Mart – Nisan ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Mevcut koşullarda, maalesef yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide birer sayı olmakta insan hayatı. Çok acılar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bir insanın sevdiğini son kez görememesi veya evlat acısı yaşaması kadar acı birşey yok. Koronavirüsten vefat eden tüm canlarımıza rahmet, keder-dîde ailelere başsağlığı diliyoruz. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirlere riayet edelim. Virüsü yeneceğiz, zor günleri birlikte atlatacağız. #BirlikteBaşaracağız”

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