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Londra’da corona virüs alarmı: ‘İki hafta içinde hastanelerde yer kalmayacak’

Noel’den bu yana corona virüs vakalarındaki yüksek artış sonrası Londra’lı yetkililerden açıklamalar geldi. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan “Londra'daki durum kritik. Bu hafta, bu virüsün Londralılar için oluşturduğu tehdit nedeniyle ‘büyük olay’ ilan ettim” derken Khan, “Gerçek şu ki, Covid-19'un yayılması yavaşlamadıkça önümüzdeki iki hafta içinde hastane yataklarımız tükenecek. Lütfen evde kalın” ifadelerine yer verdi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:58
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Londra’da corona virüs alarmı: ‘İki hafta içinde hastanelerde yer kalmayacak’

İngiltere’nin başkenti Londra’nın belediye başkanı Sadiq Khan, corona virüsün Londra’da kontrolden çıktığını belirterek bu durumu ‘büyük olay’ olarak ilan ettiğini açıkladı.

En son 2017 yılında Grenfell Kulesi yangını ve Westminster Bridge - London Bridge'de meydana gelen terör saldırılarında ‘büyük olay’ ilanı yapılan Londra’da Public Health England'ın son rakamlarına göre, corona virüs enfeksiyon oranı her 100 kişide bir oranını aştı.

İngiltere, Ulusal İstatistik Ofisi ise son günlerde 30 Londralıdan birinde corona virüs olduğunu tahmin ettiklerini açıklarken Khan, Londra'nın bazı bölgelerinde rakamın 20'de birden daha yüksek olduğunu söyledi.

“İKİ HAFTA İÇİNDE HASTANE YATAKLARIMIZ TÜKENECEK”

Belediye başkanı Sadiq Khan, halihazırda Covid-19 nedeniyle 7 binden fazla kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtirken bu rakamın pandeminin zirvesi kabul edilen Nisan ayından yüzde 35 daha fazla olduğunu söylerine ekledi.

Khan, attığı twitte “Gerçek şu ki, Covid-19'un yayılması yavaşlamadıkça önümüzdeki iki hafta içinde hastane yataklarımız tükenecek. Lütfen evde kalın” ifadelerini kullandı.

‘KALBİM KIRILDI'

Londra’daki corona virüs vakalarının artışı hakkında açıklama yapan Birleşik Krallık Doktorlar Derneği Başkanı Dr. Samantha Batt-Rawden "Denedik. Gerçekten denedik. NHS personelleri, Noel’de dikkatli olunması için insanlara yalvardı. Şimdi Londra'da 30 kişiden birinde Covid-19 vakası var ve Yoğun bakım üniteleri doldu taştı. Kalbim kırıldı" ifadelerini kullandı.

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