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Londra’nın Heathrow Havaalanında grev sebebi ile uçuşlar iptal edildi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:07
Londra’nın Heathrow Havaalanında grev sebebi ile uçuşlar iptal edildi

Londra Heathrow Havaalanı çalışanları ile yönetim arasında ücret artışına dayalı bir anlaşmaya varılamadığı için çalışanlar,bugün ve yarın greve gidiyor.

Havaalanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada kaç seferin grevden etkileneceği net olarak belirtilmezken İngiliz basını grev sebebi ile 100’den fazla uçuşun iptal olmasının beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada bu tarihlerde seyahat edecek yolcuların biletlerini aldıkları havayolu şirketleri ile iletişime geçmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

(BRT/TRT)

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Londra
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