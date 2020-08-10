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Lübnan Adalet Bakanı istifa etti

Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:10
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Lübnan Adalet Bakanı istifa etti

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos günü meydana gelen patlama sonrası birçok yetkilinin istifa kararı aldığı ülkede, Adalet Bakanı Marie Claude Najm de görevi bıraktı.

Najm'in kararı sonrası Lübnan'da patlama nedeniyle istifa eden bakan sayısı 3'e çıkmış oldu.

Şu ana kadar istifa eden milletvekili sayısı ise 6.

Patlamanın bilançosu

Başkentin kalbinde meydana gelen büyük patlamada şimdiye kadar 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Lübnan
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