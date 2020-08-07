Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamada dış müdahale ihtimali araştırılıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut limanındaki depo patlamasıyla ilgili soruşturmanın başladığını açıkladı.

Avn patlamayla ilgili açıklamasında, "Nedeni henüz belirlenmedi. Bir füze, bomba veya başka bir eylemle dış müdahale olasılığı var. İhmal, kaza veya olası dış müdahale ihtimalleri araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamada 154 kişi hayatını kaybetti. 5 bin kişi yaralandı.