Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Esentepe'de uyuşturucu operasyonu
Önce dövdüler sonra soydular
Önce dövdüler sonra soydular
Önce darp etti sonra bıçakladı
Önce darp etti sonra bıçakladı
1 yıldan fazla kaçak gezdi
1 yıldan fazla kaçak gezdi
6 gün daha tutuklu kalacak
6 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
2 yeni pozitif vaka
Kapat

Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamada dış müdahale ihtimali araştırılıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut patlamasında, ihmal, kaza veya olası dış müdahale ihtimallerinin araştırıldığını açıkladı.

07 Ağustos 2020 Cuma 18:23
733 Okunma
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamada dış müdahale ihtimali araştırılıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut limanındaki depo patlamasıyla ilgili soruşturmanın başladığını açıkladı.

Avn patlamayla ilgili açıklamasında, "Nedeni henüz belirlenmedi. Bir füze, bomba veya başka bir eylemle dış müdahale olasılığı var. İhmal, kaza veya olası dış müdahale ihtimalleri araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamada 154 kişi hayatını kaybetti. 5 bin kişi yaralandı.

Anahtar Kelimeler:
LübnanBeyrut LimanıBeyrut Limanı Patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de son 24 saatte 1176 yeni ölüm
ABD'de son 24 saatte 1176 yeni ölüm
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi
İngiltere'de kaçak göçmen krizi
İngiltere'de kaçak göçmen krizi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim