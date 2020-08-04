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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama!

El Arabiye kanalının son dakika haberine göre eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

04 Ağustos 2020 Salı 18:48
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama!

El Arabiye kanalının son dakika haberine göre eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

 Patlama nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Limanda gerçekleştiği düşünülen patlamayla ilgili konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Hamid Hasan, "çok yüksek sayıda yaralı" olduğunu açıkladı. Hasan, patlamanın büyük hasara yol açtığını sözlerine ekledi.

Lübnan Kızılhaçı, yaralı sayısını "onlarca" olarak duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP ise iki patlamanın gerçekleştiğini duyurdu. Beyrut’un alışveriş bölgesi Hamra’da hemen hemen tüm dükkanların camlarının kırıldığını ve birçok otomobilin de zarar gördüğünü söyledi.

Son Güncelleme: 04.08.2020 19:47
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