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Lübnan’daki gösterilerde 85 kişi yaralandı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da düzenlenen gösterilerde 8'i asker 85 kişi yaralandı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 17:44
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Lübnan’daki gösterilerde 85 kişi yaralandı

Ülkede devam eden ekonomik krizin etkileri sonucu doların iki günde 4 binden 6 bin Lübnan lirasının üzerine çıkmasının ardından düzenlenen protestolarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Ülkede gayri resmi olan Yardım ve Acil Durum Operasyon Birimi yaptığı yazılı açıklamada, perşembe gününden cuma akşamına kadar devam eden gösterilerde 8'i asker olmak üzere toplam 85 kişinin yaralandığını duyu rdu.

Açıklamada, yaralananların durumunun hafif ve orta derede olduğu kaydedildi.

Lübnan ordusundan olaylar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan’da perşembe günü başlayan protesto gösterileri üçüncü gününde başkent Beyrut ve diğer bazı kentlerde devam ediyor.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4500 lira civarında işlem görüyor.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın, tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü belirtmişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak içi n Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
LübnanGösteri
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