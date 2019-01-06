Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
iOS 13 geliyor! İşte iPhone ve iPad'lerin geleceği son nokta
iOS 13 geliyor!
Almanya'da hacker şoku: Cumhurbaşkanı'nın bile kimlik bilgilerini çaldılar
Almanya'da hacker şoku
Google Chrome kararıyor, görürseniz şaşırmayın!
Google Chrome kararıyor!
Telegram'dan sonra şimdi de Instagram'a büyük şok
Instagram'a büyük şok
banner40

Macaristan'da "fazla mesai" protestosu devam ediyor

06 Ocak 2019 Pazar 15:28
Macaristan'da "fazla mesai" protestosu devam ediyor

Macaristan'da muhalefetin "köle yasası" olarak adlandırdığı "fazla mesai" düzenlemesi karşıtı eylemler devam ediyor.

Macaristan'da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yeni çalışma yasası dolayısıyla geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Muhalefet tarafından "köle yasası" olarak adlandırılan "fazla mesai" yasasını protesto etmek için Budapeşte'deki Kahramanlar Meydanı'nda toplanan binlerce kişi parlamento binasının bulunduğu Kossuth Meydanı'na yürüdü.

Toplanan kalabalığa bir konuşma yapan Macar Sendikalar Birliği Başkanı Laszlo Kordas,  Başbakan Viktor Orban'a taleplerinin bulunduğu bir liste vereceklerini ve kendisinden 5 gün içinde müzakere kurulu oluşturmasını isteyeceklerini söyledi.

Taleplerinin kabul edilmemesi durumunda ise 19 Ocak'ta ülke genelinde grev ilan edeceklerini belirten Kordas, ülke genelinde yolları ve köprüleri kapatacaklarını ifade etti. 

Ana muhalefet partisi Jobbik  Sözcüsü Peter Jakab ise konuşmasında, partisinin "köle yasası"na karşı imza kampanyası başlatacağını kaydetti.
banner41

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) milletvekilleri tarafından parlamentoya sunulan "fazla mesai" kanunu, geçen yıl 12 Aralık'ta yasalaşmıştı.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.

Muhalefet, kanunu ''köle yasası'' olarak adlandırıyor.

Düzenlemenin geri çekilmesi için yapılan protestolara geniş katılım olmuş, birçok defa polis ve eylemciler arasında arbede çıkmış ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı.

İktidar, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet partileri ve sendikalar ise hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Macaristan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da kuvözdeki bebeğe işkence
Rusya'da kuvözdeki bebeğe işkence
Fransa'da bakanlık binasına saldırı düzenlendi
Fransa'da bakanlık binasına saldırı düzenlendi
Heyelanda can kaybı artıyor
Heyelanda can kaybı artıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim