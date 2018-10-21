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Macron ile Barzani Irak’ta kurulacak yeni hükümeti görüştü

21 Ekim 2018 Pazar 12:28
Macron ile Barzani Irak’ta kurulacak yeni hükümeti görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Irak’taki son siyasi gelişmelerin yanı sıra, kurulacak yeni hükümet konusu ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni Irak hükümetine ve ülkedeki siyasi sürece tüm tarafların katılımının önemine işaret etti.

Barzani de Fransa’nın Irak’ta kurulacak hükümette IKBY’li taraflara sunduğu destekten dolayı teşekkür ederek, Irak ve IKBY arasında tüm alanlarda ilişkilerin sürmesi yönündeki arzusunu ifade etti.

Barzani ayrıca, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümü ve tansiyonun düşürülmesi için Fransa’nın üstlendiği rolün önemine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
MacronBarzaniIrakHaber
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